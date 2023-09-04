Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! Fırtına da geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, kuvvetli fırtına uyarısı da yapıldı. Özellikle İstanbul'u da etkisi altına alacak olan yağışın etkisini önümüzdeki günlerde arttırması bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA GELİYOR
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü (05.09.2023) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
SAĞANAK YAĞIŞ SÜRECEK
Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Ankara ve Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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