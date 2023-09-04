Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! Fırtına da geliyor...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.