Ankaralılar dikkat! 24 saat su kesintisi yaşanacak...
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ana isale hattında yaşanan arıza nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde 24 saat su kesintisi yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...
Açıklamada, Keçiören Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarımı nedeniyle 6 Eylül Çarşamba saat 23.59 ile 7 Eylül Perşembe 23.59 saatleri arasında Altındağ ve Mamak'ın tamamının yanı sıra Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çevresi, Çankaya ilçesinde ise Yakupabdal ve Cebeci mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.
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