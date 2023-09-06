Ankaralılar dikkat! 24 saat su kesintisi yaşanacak...

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı ile Çankaya ve Keçiören'nin bir kısmını besleyen İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza yaşandığı belirtildi.