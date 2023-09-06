06 Eylül 2023, Çarşamba
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İstanbul’da selden etkilenenlere 15 bin TL destek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır." açıklamasında bulundu.