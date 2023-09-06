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İstanbul’da selden etkilenenlere 15 bin TL destek

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Giriş: 06.09.2023 11:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
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Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
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