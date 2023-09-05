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İstanbul Esenyurt'ta şok olay! ABD'li kadın estetik sonrası hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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İstanbul Esenyurt’ta şok olay! ABD’li kadın estetik sonrası hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapılan ABD'li Cleoptra Mae Denms isimli kadın, işlemlerin ardından fenalaştı. Buradan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleoptra Mae Denms, işlemlerin ardından fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı. 46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı.

Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahade altına alındı. Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denms'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptındığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

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