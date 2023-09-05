İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Valilikten "trafiğe çıkmayın" uyarısı! Çok sayıda yeri su bastı...
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin günlerdir yaptığı uyarılar sonrasında sağanak yağış İstanbul'a ulaştı. Özellikle şehrin kuzey bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelerde su baskınları yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Diğer yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Şu ana kadar AFAD'a 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı veya yaralı yok." ifadelerini kullanıldı. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken çok sayıda yeri su bastı.
İşte dakika dakika İstanbul'daki yağış sonrası yaşananlar:
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
23.17: İstanbul Valiliği: Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti
ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
22.43 Başakşehir ve İkitelli'de birçok araç sular altında kaldı. Dereye dönen sokaklarda suya gömülen araçlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarına müdahaleleri sürüyor.
CAN KAYBI YOK
22.10 İstanbul Valiliği: Şu ana kadar AFAD'a 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı ve yaralanma yok
22.05 Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
21.31
VALİDEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI
İstanbul Valisi Davut Gül "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" açıklamasında bulundu.
20.47 Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.
20.41 Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile Kirazlı-Kayaşehir merkez metro hattının Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu Yapılan açıklamada, "TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
20.30 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.
19.38 İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
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