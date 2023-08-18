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Bursa’da korkutan yangın: Isı yalıtım fabrikası alevlere teslim oldu! Sebebi bilinmiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Bursa’da korkutan yangın: Isı yalıtım fabrikası alevlere teslim oldu! Sebebi bilinmiyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan ısı yalıtım malzemeleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrika alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa süre içerisinde söndürülürken alevlerin sebebinin henüz bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta bulunan bir ısı yalıtımı fabrikası yandı. Çevredeki vatandaşları korkutan yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu erkenden söndürüldü.

Sabaha karşı 05.00 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı bulunmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.

Yangının sebebinin henüz bilinmediği açıklanırken, polisin yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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