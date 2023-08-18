Kaza yaptıktan sonra aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 ağır yaralı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri minibüsün çarptığı ağır yaralı vatandaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolu geçici süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Behçet Mutlubaş polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Behçet Mutlubaş kaza sonrası, "İki tane araç sol tarafta kaza yapmıştı. Ben geriden geliyordum. Bayağı ara vardı ama Türk milletini biliyorsunuz, meraklı. Aniden durunca ben kenara çarpmayayım diye bu tarafa kırdım, abi de vardı. Durdu, sola kaçtı, ben sola kırdım, sağ sol derken direğe çarptım ben. O da ağır yaralı bence. Hiçbir hareket falan da yoktu. 'Dur' ikazı da yoktu." dedi. Olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.