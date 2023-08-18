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Niğde'de büyük mera yangını! Alevlere müdahale için yola çıkan itfaiye devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2023
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Niğde’de büyük mera yangını! Alevlere müdahale için yola çıkan itfaiye devrildi

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada çıktı yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Öte yandan, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesiyle ise 3 itfaiyeci yaralandı.

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü. Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu ise 3 itfaiyeci yaralandı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, akşam saatlerinde Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü.

YANGINA MÜDAHALEYE GİDERKEN DEVRİLDİ

Öte yandan, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesiyle ise 3 itfaiyeci yaralandı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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