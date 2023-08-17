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SON DAKİKA | Gebze'de TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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SON DAKİKA | Gebze’de TÜBİTAK’ın ormanlık alanında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.

Devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini, kısa bir süre içerisinde netice alacaklarına işaret eden Vali Yavuz, "Gebze ilçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına, Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK’ta ormanlık alanda yangın TÜBİTAK'TA ORMANLIK ALANDA YANGIN

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