İBB'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR OTOGARI SINIFTA KALDI"

Şoför esnafı olan Mahmut Kara "Şoför esnafı olarak otogarda baya bir sıkıntı çekiyoruz. İlk başta otopark sorunu sabah geliyoruz akşama kadar park edecek yer yok. Temizlik sorunu had safa da. Şoför esnafının yatacak yer sorunu var. Ne belediye nede firmalar buna çözüm buluyor.