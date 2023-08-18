İBB'nin "yeniledik" dediği Büyük İstanbul Otogarı tel tel dökülüyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda “yeniledik” dediği Büyük İstanbul Otogarı’nda ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Korozyona uğrayan demirler, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislikler vatandaşı isyan ettirdi.
Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Büyük İstanbul Otogarı'nda çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl "yeniledik" dediği otogarda çürüyen kolonlar, dökülen sıvalar ve çevrede oluşan pislik çekilen görüntülere yansıdı.
Her gün yüz binlerce kişinin uğradığı otogarda vatandaşlar ve otobüs şoförleri gördükleri manzara karşısında isyan etti.
Otobüs şoförlerini otogarda otopark sorunu, güvenlik sorunu, hatta arabalarının başında birimiz uyurken birimiz nöbet tutarak günlerimiz geçiyor ifade etti. Havadan görüntülenen otogarın bazı kolonlarının yıpranmış durumda olduğu gözler önüne serildi.
"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR OTOGARI SINIFTA KALDI"
Şoför esnafı olan Mahmut Kara "Şoför esnafı olarak otogarda baya bir sıkıntı çekiyoruz. İlk başta otopark sorunu sabah geliyoruz akşama kadar park edecek yer yok. Temizlik sorunu had safa da. Şoför esnafının yatacak yer sorunu var. Ne belediye nede firmalar buna çözüm buluyor.
Özellikle bu park sorunu İstanbul Büyükşehir Otogarı sınıfta kaldı. İstanbul'da beklen büyük bir deprem var. Bu İstanbul Otogarında bir sürü insan gider yani. Güvenlik sıkıntısı da var. Arabaların başlarında birimiz yatarken birimiz nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu.
Veysel Metiner "Her türlü sıkıntımız var. Güvenlik açısından hiçbir önlem yok. Hırsızdan dolayı korkudan yatamıyoruz" dedi.
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