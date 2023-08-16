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Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Aksaray’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi

Aksaay'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Geri dönüşüm fabrikasında, dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında çıkan yangını gören işçiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bu sırada, dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

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