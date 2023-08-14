Sabah saatlerinde İzmir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 08.05'te yaşanan depremin derinliği 10.27 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında İzmir Urla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Saat 08.05'te yaşanan depremin derinliği 10.27 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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