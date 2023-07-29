LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak virüs gibi yayılıyor. Sapkınların bir çocuğun daha hayatını kabusa çevirdiği ortaya çıktı. Okulların içine kadar girerek propaganda çalışmalarına çocukları katan LGBT lobisinin hayatları nasıl mahvettiği bu kez ABD Kongresi'nde dile getirildi. Henüz 12 yaşındayken LGBT lobisi tarafından "erkek" olduğuna inandırılan kız çocuğu, hayatını kabusa çeviren operasyonları anlattı.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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