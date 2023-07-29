29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak virüs gibi yayılıyor. Sapkınların bir çocuğun daha hayatını kabusa çevirdiği ortaya çıktı. Okulların içine kadar girerek propaganda çalışmalarına çocukları katan LGBT lobisinin hayatları nasıl mahvettiği bu kez ABD Kongresi'nde dile getirildi. Henüz 12 yaşındayken LGBT lobisi tarafından "erkek" olduğuna inandırılan kız çocuğu, hayatını kabusa çeviren operasyonları anlattı.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:19
  • 1
  • 13
LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

Tüm dünyada büyük bir propaganda ağı oluşturan LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlarla yetinmeyerek ilkokul çocuklarına kadar ulaştı. Özellikle ABD'de küçük çocuklara kadar ulaşan LGBT terörü, sayısız hayatı da kabusa çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

HEDEFLERİ KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Uzun zamandır ABD genelinde sayısız ebeveyn, çocuklarının okullarda LGBT lobisinin propagandasına maruz kaldığını belirtiyordu. İlkokullara kadar inen propaganda çalışmaları, 12-13 yaşlarındaki çocukların cinsiyet değiştirmelerine neden olurken onları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırarak yalnızca LGBT lobisinin üyeleriyle iletişim haline sokuyordu.

  • 3
  • 13
LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

LGBT lobisinin kirli işleri son yıllarda daha görünür hale gelirken ABD Kongresi'nde çarpıcı bir oturum gerçekleşti. LGBT lobisinin küçük yaştayken hayatını kararttığı kurbanlardan biri olan Chloe Cole isimli kız çocuğu, anlattıklarıyla dünya gündemine bomba gibi düştü.

  • 4
  • 13
LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNİ YIKIYORLAR

Kongre'de gerçekleşen oturumda konuşan Cole, sadece 12 yaşındayken kendisinin bir "erkek" olduğuna inandırıldığını ve devamında hayatının kabusa döndüğünü anlattı.

  • 5
  • 13
LGBT sapkınları bir hayatı daha kabusa çevirdi! Sevilmeye ihtiyacı varken çocukluğunu mahvettiler

Ergenlik döneminde yeni girdiğinde sorunlar yaşamaya başlayan ve bu sırada okulunda bulunan LGBT temsilcileri tarafından adeta beyni yıkanan Cole, yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını söyledi.