Disney'in skandal 'Atatürk' kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Atatürk'ü LGBT kadar savunamadınız"

Ermeni lobisinin Atatürk'e hakaretlerine, tehditlerine ve baskılarına boyun eğen Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini platform üzerinden kaldırmış ve suspayı olarak ortağı olduğu FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karara tepkiler çığ gibi büyürken her fırsatta Atatürkçü olduğunu iddia eden oyuncular sessiz kaldı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanlar arasına son olarak Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli de katıldı. Disney'in skandal kararıyla ilgili olarak "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı." demekle yetinen İynemli, Disney Plus'a tek laf dahi edemedi. Oyuncuların derin sessizliğine, "Atatürk'ü LGBT'yi savunduğunuz kadar savunamadınız" tepkisi geldi.