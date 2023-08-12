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Disney'in skandal 'Atatürk' kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! "Atatürk'ü LGBT kadar savunamadınız"

Ermeni lobisinin Atatürk'e hakaretlerine, tehditlerine ve baskılarına boyun eğen Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı Atatürk dizisini platform üzerinden kaldırmış ve suspayı olarak ortağı olduğu FOX üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Skandal karara tepkiler çığ gibi büyürken her fırsatta Atatürkçü olduğunu iddia eden oyuncular sessiz kaldı. İşsiz kalırım korkusu ile "cüzdan Atatürkçülüğü" yapanlar arasına son olarak Atatürk karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli de katıldı. Disney'in skandal kararıyla ilgili olarak "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı." demekle yetinen İynemli, Disney Plus'a tek laf dahi edemedi. Oyuncuların derin sessizliğine, "Atatürk'ü LGBT'yi savunduğunuz kadar savunamadınız" tepkisi geldi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 16:22
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Disney’in skandal ’Atatürk’ kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Atatürk’ü LGBT kadar savunamadınız

FOX'UN dijital yayın platformu Disney Plus, bir skandala imza attı. Türkiye'nin ulusal değerlerini hiçe sayan platform, Ermeni lobisine boyun eğerek Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi yayından kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Disney’in skandal ’Atatürk’ kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Atatürk’ü LGBT kadar savunamadınız

Maliyetinin 8 milyon dolardan fazla olduğu belirtilen, fragmanı yayınlanan hatta yayın günü bile belli olan diziyle ilgili alınan karar, Türk halkını kızdırdı.

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Disney’in skandal ’Atatürk’ kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Atatürk’ü LGBT kadar savunamadınız

Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu saygısızlık, büyük tepki aldı. Dizinin 29 Ekim'de FOX TV'de yayınlanacağı açıklansa da Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.

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Disney’in skandal ’Atatürk’ kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Atatürk’ü LGBT kadar savunamadınız

CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİNDEN ÇIT YOK!
Türkiye'nin tek yürek olup tepki göstermesi gereken bu saygısızlığa muhaliflerden ve her fırsatta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlerden 'çıt' çıkmadı...

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Disney’in skandal ’Atatürk’ kararına oyuncular suspus kaldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü! Atatürk’ü LGBT kadar savunamadınız

Özellikle Disney Plus'ın reklam yüzü olanlar, alınan karara tepkisiz kaldı. Demet Özdemir, Aslı Enver, Tarkan, Eda Ece, Şahan Gökbakar ve Murat Boz, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının tüm dünyada izlenmesini engelleyen karara ses çıkartamadı.