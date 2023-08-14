Eyyam-ı Bahur bitti 'Çöl Sıcakları' kapıda! Nefes bile alınmayacak! Termometrelerin derece çubuğu tavan yapacak
Son dakika hava durumu haberleri | Türkiye, Eyyam-ı Bahur sıcakları sonrası şimdi de çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Sıcak hava dalgası Türkiye'yi adeta günlerce esir alacak. Termometreler yer yer 45 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise bundan daha fazla olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda vatandaşlardan özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi. 5 günlük hava durumu tahmin raporu da açıklandı. İşte detaylar...
Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 39°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 41°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 38°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 46°C
Az bulutlu ve açık
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