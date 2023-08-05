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Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! AK Parti ikiye katladı: 19 yılda 6,5 milyar fidan

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! AK Parti ikiye katladı: 19 yılda 6,5 milyar fidan

AK Parti döneminde toprakla buluşan fidan sayısı, önceki 56 yılda dikilen fidan sayısını ikiye katladı. Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan "fidan dikme kampanyası" sonrası 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilirken, 19 yılda 6 milyar 502 milyon 235 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Bu rakamlar, Akbelen'de sözde çevrecilerin sergilediği provokasyona da tokat niteliğinde bir cevap oldu.

Orman yangınları, erozyon ve kuraklığa karşı mücadele için Orman Genel Müdürlüğü'nce 1946'da başlatılan fidan dikim seferberliği, 2003'ün ardından rekor seviyelere ulaştı.

Yurdun dört bir yanında yürütülen fidan dikme çalışmaları kapsamında 1946-2002 yılları arasında 3 milyon 686 bin 63 hektar alanda 4 milyar 116 milyon 394 bin fidan dikildi.

56 YILI İKİYE KATLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 2003 yılından itibaren başlatılan seferberlik kapsamında ise her yıl fidan dikme sayıları artırıldı. 2003-2022 yılları arasında 5 milyon 897 bin 436 hektar alanda 6 milyar 502 milyon 235 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Sadece AK Parti döneminde toprakla buluşan fidan sayısı, 56 yılda dikilen fidan sayısını ikiye katladı.

HEM REHABİLİTE HEM EKİM
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangınlar nedeniyle yok olan veya zarar gören 139 bin 500 hektar orman alanına, 25 milyondan fazla fidan dikildiği kaydedildi.

Anayasa'nın 169. maddesinde, "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz" deniliyor.

Bakanlık yetkilileri de yanan hiçbir orman alanının başka bir amaç için kullanılmadığı ifade etti. 2008-2012 yılları arasında ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin 601 hektar alanda 2 milyar 2 milyon 268 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidanlarla yanan ormanlık alanlar yeniden eski görünümüne kavuşuyor.

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