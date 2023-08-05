Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı! AK Parti ikiye katladı: 19 yılda 6,5 milyar fidan

Bakanlık yetkilileri de yanan hiçbir orman alanının başka bir amaç için kullanılmadığı ifade etti. 2008-2012 yılları arasında ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon 429 bin 601 hektar alanda 2 milyar 2 milyon 268 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidanlarla yanan ormanlık alanlar yeniden eski görünümüne kavuşuyor.