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Sarıyer'de korkutan olay! İnşaat kazısında yol çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Sarıyer’de korkutan olay! İnşaat kazısında yol çöktü

Sarıyer'de bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada yol çöktü. Çevrede bulunan binalardan bazıları tedbiren tahliye edildi. İnceleme sürerken çökme anı ise kameraya yansıdı.

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