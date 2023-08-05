Dereceye girene 15 bin TL! Üniversiteler kesenin ağzını açtı





HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Türkiye genelinde üniversite sınavında ilk 100'e girenlere aylık 10 bin TL, 101-500 sırada olanlara 6 bin TL, 501-1000 aralığındaki öğrencilere ise 4 bin TL ödenecek. Ancak burslar SÖZEL ve DİL puan türlerinde ve ek puanla derece yapanlarda uygulanmıyor.



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 9 bin TL, 251-2 bin arasında yer alanlara da her yıl en fazla 9 ay süre ile ayda 5 bin TL ödenecek.