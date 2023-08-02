Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sırada! Akbelen provokasyonunu çürüten veriler
Türkiye, son 30 yıldır dünya genelinde orman alanını en çok artıran ülkeler arasına girdi. Birleşmiş Milletler raporuna göre orman büyüme hızı 1990-2000 arasında yüzde 0.18, 2001-2010 yılları arasında yüzde 0.45, 2011-2020 yılları arasında ise yüzde 0.53 oldu. Türkiye'de ayrıca maden gibi ticari faaliyetler için kesilen ormanların yeniden ağaç dikimi zorunluluğu bulunuyor.
Türkiye, son yıllarda orman yangınlarıyla mücadele etmesine rağmen orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı sıradan 27'nciliğe kadar yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporuna göre 2015-2020 yılları arasını içeren değerlendirmede ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.
Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kurum teşkilatının çabaları ile Türkiye'de orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar kesintisiz sürüyor. Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.
Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.
Bu başarıya, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer verildi. Rapora göre, 2015 yılında Türkiye, orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı basamaktayken 2020 yılı itibarıyla 27'nci sıraya yükseldi. Aynı raporda Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında, Avrupa'da birinci, dünyada ise 6'ncı sırada yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin söz konusu başarının gelecek dönem de sürmesine katkı sağlaması bekleniyor. Geçen yıl kampanya kapsamında yaklaşık 1000'in üzerindeki noktada, en az 100 bin vatandaş etkinliklere katılmıştı.
"SON 18 YILDA ORMAN VARLIĞIMIZI 2,1 MİLYON HEKTAR ARTIRDIK"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin orman varlığı ve ağaçlandırmada FRA raporuna yansıyan başarısının çok memnuniyet verici ve sevindirici olduğunu belirten Karacabey, "Bütün bunlar ülkemizin orman varlığındaki artışın uluslararası tescili anlamına geliyor. Son 18 yılda orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30'una karşılık gelen 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır." dedi.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan envanter raporu da Türkiye'nin orman varlığındaki artışı gözler önüne serdi.
İşte o rapordan ilgili bölümler:
1973-1999 Arası Dönem Envanteri
1973 yılından sonra yenilenen planlardaki bilgiler güncellenerek 1999 yılındaki ülke ormanlık alan miktarı 20,8 milyon ha olarak tespit edilmiştir. Bu dönemde ormanlık alan ülke genel alanının %26,7'sini oluşturmuştur.
2000-2004 Arası Dönem Envanteri
2004 yılı sonu değerlendirme sonuçlarına göre ormanlık alanın 21,2 milyon hektar büyüklüğe ulaştığı görülmüştür. Bu dönemde ormanlık alan ülke genel alanının %27,2'sini oluşturmuştur.
2005-2012 Arası Dönem Envanteri
2005-2012 yılları arasında yenilenen orman amenajman planlarının veri tabanında güncellenmesi sonucu elde edilen verilere göre ülke ormanlık alan miktarı 21,7 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu ormanlık alan miktarı ülke genel alanının %27,7'sidir.
2013-2015 Arası Dönem Envanteri
2013-2015 yılları arasında yenilenen orman amenajman planlarının veri tabanında güncellenmesi sonucu elde edilen verilere göre ülke ormanlık alan miktarı 22,3 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu ormanlık alan miktarı ülke genel alanının %28,6'sıdır.
2020
2016-2020 yılları arasında yenilenen orman amenajman planlarının veri tabanında güncellenmesi sonucu elde edilen verilere göre ülke ormanlık alan miktarı 22.9 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu ormanlık alan miktarı ülke genel alanının %29,4'üdür.
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