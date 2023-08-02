Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı sırada! Akbelen provokasyonunu çürüten veriler

Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kurum teşkilatının çabaları ile Türkiye'de orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar kesintisiz sürüyor. Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Ayrıca, fidan ve tohum üretilip, bakımları gerçekleştiriliyor. Fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.