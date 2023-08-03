Kanlı tekel baskının faillerinin yakalanmasında "peynir-ekmek" detayı! Tarık Özer ve Azat Özer olaydan sonra nerede saklandı?

PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞINDA KENDİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ

Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.