Kanlı tekel baskının faillerinin yakalanmasında "peynir-ekmek" detayı! Tarık Özer ve Azat Özer olaydan sonra nerede saklandı?
Esenyurt'ta meydana gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran "kanlı tekel baskını" ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı saldırının faillerinden olan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olaydan sonra Büyükçekmece'de inşaat halindeki bir villada saklandığı ve saçlarını kestirdikleri öğrenildi. Şahısların peynir ekmek almaya gittikleri sırada yakalandıkları öğrenildi. Öte yandan cinayetle ilgili otopsi raporu da tamamlandı. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in vücudundan 9 kurşun, diğer maktül Batuhan Bayındır'ın vücudundan ise 2 kurşun çıktı.
Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği öğrenildi.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAATI YARI BİTMİŞ BİR VİLLADA SAKLANMIŞLAR
Esenyurt'taki saldırıdan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.
TANINMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ
Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi.
PEYNİR EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞINDA KENDİSİNİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞ
Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi.
POLİS OPERASYONDA ŞÜPHELİ BİR TEKNEYİ DURDURDU
Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.
"BENDEN 1 MİLYON 350 BİN LİRALIK DEMİR ALDILAR YARI PARASINI ÖDEMEDİLER"
Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer'in "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parçada olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi.
"ÖNCE ÖNEMSEMEDİM. SONRA KONUŞMAYA KARAR VERDİM"
İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını bunu kendisinin ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.
"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Olay anında ilk silahı karşı tarafından çektiğini ve ateş ettiğini belirten Tarık Özer'in "Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm" dediği ifade edildi.
SİLAHLAR RUHSATLI VE AYNI KİŞİYE AİT
Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.
VÜCUDUNDAN 9 KURŞUN ÇIKTI
Kan donduran vahşetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı incelemede dehşetin izleri öldürülenlerin vücutlarında ortaya çıktı. Sandalyede hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır'ın vücudundan ise 2 kurşun çıktı. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği anlaşıldı.
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