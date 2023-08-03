Giresun’da dehşet evi! 5 yıl önce televizyon programına çıkıp örnek çift olarak gösterilmişlerdi

ÇİFT DAHA ÖNCE PROGRAMA KONU OLDU

Alucra İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ile kayınvalidesi olduğu öğrenilen Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.

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