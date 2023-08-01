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Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt'taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Türkiye günlerdir İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisine düzenlenen silahlı baskın konuşurken kan donduran olay sonrası iki kişiyi katleden Tarık Özerbay ile oğlu Azat Özerbay da gözaltına alındı. Olayın ardından ilk yakalanan Murat Özer ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer yandan iki kişinin öldüğü baskın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 22:53 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 23:03
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Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt’taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

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Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt’taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

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Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt’taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

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Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt’taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli M.Ö, adliyeye sevk edildi.

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Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii baskınında yeni görüntüler! İşte Esenyurt’taki katliama ilişkin kan donduran anlar...

Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.