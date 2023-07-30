İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Lüks bir otomobil ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte vahşet anları…

Giriş Tarihi: 30.07.2023 01:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 01:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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