30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Lüks bir otomobil ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte vahşet anları…

Giriş Tarihi: 30.07.2023 01:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 01:21
  • 1
  • 13
İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

SÖZLÜ TARTIŞMA SONRASI VAHŞET!
Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran işyeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak tartıştığı kişinin ayağına ateş ediyor.

O sırada dükkana sonradan gelen beyaz gömlekli saldırganın silahla iş yeri çalışanına defalarca ateş ettiği görülüyor.

  • 3
  • 13
İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU
Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.

  • 4
  • 13
İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

  • 5
  • 13
İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde büyük vahşet! 🔞2 kişinin öldüğü kan donduran olay kamerada

Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT'TA TEKEL BAYİSİNDE BÜYÜK VAHŞET! TIKLA İZLE