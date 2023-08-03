Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan bir TIR, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, cip hurdaya döndü.
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada TIR şoförü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yerde yatan yaralılar için çevredekiler ve sağlık ekipleri seferber oldu.
Kaza saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Asım Atçı yönetimindeki TIR'ın lastiği seyir halindeyken patladı. Yolda zikzaklar çizen TIR, içinde 4 kişilik gurbetçi bir ailenin bulunduğu cipe çarptı. Kazanın etkisiyle cip refüje savruldu. Cip sürücüsü araçta sıkıştı. Kazada TIR şoförü Asım Atçı ve cipte bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan cip sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen cip vinç yardımıyla kaldırıldı.
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