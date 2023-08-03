Kuzey Marmara Otoyolu’nda lastiği patlayan TIR cipe çarptı: 5 yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada lastiği patladığı belirtilen TIR, aynı yönde ilerleyen cipe çarptı. Kazada TIR şoförü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yerde yatan yaralılar için çevredekiler ve sağlık ekipleri seferber oldu.