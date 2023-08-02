Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayi saldırısında meydana gelen saldırı ile sarsıldı. Gündeme bomba gibi düşen tekel bayi vahşetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Baba Cantürk Erzen'in, hilti nedeniyle olaydan daha önce büyük oğlu Mehmet Erzen tarafından Murat Özer'in ayağından vurulmasıyla ilgili ifadesi alındı. Özer'in vurulması için oğlunu azmettirdiği iddia edilen Baba Cantürk Erzen, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte detaylar..