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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

Türkiye, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayi saldırısında meydana gelen saldırı ile sarsıldı. Gündeme bomba gibi düşen tekel bayi vahşetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Baba Cantürk Erzen'in, hilti nedeniyle olaydan daha önce büyük oğlu Mehmet Erzen tarafından Murat Özer'in ayağından vurulmasıyla ilgili ifadesi alındı. Özer'in vurulması için oğlunu azmettirdiği iddia edilen Baba Cantürk Erzen, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:19
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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

İstanbul Esenler'de meydana gelen vahşet tüm herkesin kanını dondurdu.

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi.

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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu.

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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in tartışmasıyla sekteye uğradı.

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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

20 YILLIK DOSTLUĞA İLK DARBEYİ HİLTİ VURDU

Murat Özer, geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinenin 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı.

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Esenyurt’daki tekel bayi saldırısında baba Cantürk Erzen için flaş iddia! Adliyeye sevk edildi…

Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Murat Özer ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu.