Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

Erzen, "Mehmet Erzen, kendisine ait bir tekel dükkanı çalıştırıyordu. Bu kavga ettiği kişi onların akrabasıdır. O kişi alkol alıp dükkana geldiği zaman, ne konuştuğunu bilmeyen bir insan. Mehmet Erzen ile tartışma sırasında silahla gelen kendisidir. Tartışma esnasında silah çektiği zaman, Mehmet Erzen onun elinden almaya çalışırken mermi patlamıştır ve bacağına değmiştir. Ben bizzat kendim oradaydım. Hepsi bir dakika içerisinde gelişti, müdahale etme şansı bulamadım. Bu konuyla ilgili birbirimizle görüşme yaptık. Bu insanlar iki arkadaş gibi her gün birbiriyle görüşüyorlardı, o an olmuş bir olay. Biz birbirimizden davacı bile olmadık. Silahla gelen de kendisidir. Daha sonra gidip 50 çeşit ifade vermiştir, o ifadelerin hiçbiri doğru değildir.