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Esenyurt'ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in (24) babası Cantürk Erzen yaşananları anlattı.

Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:32
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Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

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Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

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Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası yaralanan Yusuf Erzen'in ise amcası olan Cantürk Erzen, tüm detaylarıyla yaşananları anlattı.

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Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

"KAN PARASI GİBİ BİR MESELE YOK"
Baba Cantürk Erzen, 30 yaşındaki diğer oğlu Mehmet Erzen'in yaklaşık 3 ay önce, karşı tarafın akrabalarından bir kişi ile tartışma yaşadığını, o esnada silahı elinden alırken kaza yaşandığını, yaşananların konuyla ilgisinin olmadığını vurguladı.

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Esenyurt’ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok

Erzen, "Mehmet Erzen, kendisine ait bir tekel dükkanı çalıştırıyordu. Bu kavga ettiği kişi onların akrabasıdır. O kişi alkol alıp dükkana geldiği zaman, ne konuştuğunu bilmeyen bir insan. Mehmet Erzen ile tartışma sırasında silahla gelen kendisidir. Tartışma esnasında silah çektiği zaman, Mehmet Erzen onun elinden almaya çalışırken mermi patlamıştır ve bacağına değmiştir. Ben bizzat kendim oradaydım. Hepsi bir dakika içerisinde gelişti, müdahale etme şansı bulamadım. Bu konuyla ilgili birbirimizle görüşme yaptık. Bu insanlar iki arkadaş gibi her gün birbiriyle görüşüyorlardı, o an olmuş bir olay. Biz birbirimizden davacı bile olmadık. Silahla gelen de kendisidir. Daha sonra gidip 50 çeşit ifade vermiştir, o ifadelerin hiçbiri doğru değildir.