31 Temmuz 2023, Pazartesi
Esenyurt'ta tekel baskını! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası yaşananları anlattı: Kan parası gibi bir mesele yok
İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in (24) babası Cantürk Erzen yaşananları anlattı.
Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:32
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