Esenyurt'taki tekel bayi baskınında flaş gelişme! A Haber ilk ifadelerine ulaştı: Niyetim konuşmaktı pişmanım
Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayisine düzenlenen silahlı baskın sonrası tüm şüpheliler gözaltına alınırken A Haber şüphelilerden T.Ö'nün ilk ifadesine ulaştı. T.Ö'nün ifadesinde "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dediği öğrenildi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Bot hesaplarla olumsuz algı çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
TÜM ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.
Olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A ile firari şüpheliler T.Ö. ve A.Ö'nün de gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin tüm zanlılar yakalandı.
"WHATSAPP'TAKİ PAYLAŞIM BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"
Cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesine A Haber ulaştı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır saldırganın ifadesine paylaştı.
"İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim" ifadelerini kullandı.
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.
"BOT HESAPLARLA OLUMSUZ ALGI ÇABASINDA OLANLAR VAR"
İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında öne çıkanlar:
Bakan Yerlikaya A Haber'e yaptığı açıklamada "Esenyurt'ta yaşanan saldırı herkes gibi beni de çok üzdü. İstanbul Emniyetimiz gece gündüz failleri yakalamak için çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sosyal medyada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Ancak sosyal medyada bot hesaplarla olumsuz algı oluşturma çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...
- 7440 borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır, süre uzatıldı mı? Vergi borcu nereden ödenir 2023? gib.gov.tr
- Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK'dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...
- İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...
- THY KADIN KABİN MEMURU İLANI 2023: Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler? THY Kadın Kabin Memuru başvuru tarihi, son gün, maaş, fiziksel koşullar...
- Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...
- Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?
- Ligler ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2023-2024 derbi tarihleri...
- En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...
- Cristiano Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler
- Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...