Esenyurt’taki tekel bayi baskınında flaş gelişme! A Haber ilk ifadelerine ulaştı: Niyetim konuşmaktı pişmanım

"WHATSAPP'TAKİ PAYLAŞIM BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Cinayeti işleyen T.Ö'nün ilk ifadesine A Haber ulaştı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır saldırganın ifadesine paylaştı.

"İki aile arasında demir ticareti vardı. 625 bin TL ödendi ancak geri kalan 625 bin TL'nin ödenmesi sırasında sorunlar çıktı. Ben de avukatımla icraya verdim. Babası bu olay sonrası Whatsapp'ta bize yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bu durum aile tarafından da görüldü. Bizi küçük düşürdü. Niyetim konuşmaktı, amacım cinayet işlemek değildi. Darp ettiğim kişi silah çekince silahla karşılık verdim" ifadelerini kullandı.