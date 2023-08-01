Türkiye'ye eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! İstanbul'a kritik uyarı | O tarihte en yüksek seviyeye çıkacak...
Son dakika... Sıcaklıklar rekor seviyelere çıkmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'de etkili olacak ve yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un orman yangını riskini arttıracağı ifade edildi. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'a da kritik bir uyarı geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcaklarının başlayacağı tarihi duyurarak “Sıcaklıklar pik noktayı görecek" dedi ve vatandaşları uyardı. Peki, sıcaklıklar İstanbul'da kaç dereceyi görecek? Bu hafta hangi ilimizde sıcaklık kaç dereceği görecek? İşte 1-6 2023 Ağustos meteoroloji haritalı hava durumu tahminleri…
SON DAKİKA! Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaz aylarıyla birlikte sıcaklıklar rekor seviyeleri görmeye devam ediyor.
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geliyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
"KADEMELİ YÜKSELİŞ OLACAK"
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.
Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, "İstanbul'da Eyyam-ı bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü 'pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
"TEMMUZ AYINDAKİ SICAK HAVA DALGASI BEKLENMİYOR"
Geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını ifade etti.
"İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIĞI 41,3 DERECE..."
Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul'da yağmur beklenmediğini anlatarak, "Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda İstanbul'da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tek, şunları kaydetti:
"Vatandaşların saat 10.00 ila 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Dışarıya çıkanların ise açık renkli elbiseleri tercih etmeleri önemli. Ayrıca bu sıcak günlerde su tüketimi çok olmalı, proteinli gıdalardan kaçınılmalı. Sıcaklığın pik yapacağı saatlerde bedeni zorlayan işlerden kaçınmakta önemli."
EYYAM-I BAHUR, ORMAN YANGINI RİSKİNİ ARTIRACAK
Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de yarından itibaren etkili olacak yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un, orman yangını riskini arttıracağını söyledi.
Tağıl, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun kuzey yarımkürede her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastladığını ifade etti.
Normal şartlarda bu dönemin klimatolojik olarak yazın en sıcak ve en dayanılmaz günleri olduğunu aktaran Tağıl, "Ancak bu yaz Akdeniz'de gelişen yüksek basıncın etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun ve daha yoğun olması nedeniyle tüm temmuz ayı sıcak ve bunaltıcı geçti." dedi.
Şermin Tağıl, Türkiye'nin yarından itibaren eyyam-ı bahurun da etkisiyle tekrar sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını ifade ederek, özellikle kıyı bölgelerde nem miktarının yükseleceğini, hissedilebilir sıcaklığın artacağını vurguladı.
Son yıllarda kuzey yarımkürenin aşırı ısınması nedeniyle jet akımlarının yerinde değişiklikler görüldüğünü dile getiren Tağıl, şunları kaydetti:
"Maalesef, son yıllarda bir taraftan kuzey kutbunun, diğer taraftan okyanus sularının aşırı ısınması ve beraberinde okyanus-atmosfer salınımlarındaki değişimler nedeniyle sıcak havanın kuzeye ve soğuk havanın güneye taşınımını sağlayan jet akımı zayıflamış, nispeten daha güneyde ve dalgalı hale gelmiştir. Bu da bazı bölgelerde uzun süreli sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskini, bazı bölgelerde ise yoğun yağışlara bağlı hava olaylarını artırmıştır. Bu yaz, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede sıcak hava dalgasının uzun süreli etkili olmasında güneyli sıcak havayı üzerimize taşıyan böyle bir sırt etkili oldu. Ağustos'un 7-8'ine kadar sıcak, bunaltıcı hava dalgasının etkisiyle eyyam-ı bahur günlerini tam olması gerektiği gibi yaşayacağız ama Ağustos'un 9-10'unda kuzeyden serinletici bir havanın özellikle kuzeybatı Anadolu'yu ve Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alacağını düşünüyoruz. Bu da sıcaklıklarda 3-5 santigrat derece düşüşe neden olacak."
Tağıl, bu dönemde sıcak havanın nemle birlikte hassas grupları daha fazla etkileyeceğini, onun için de 11-16 saatleri arasında hamilelerin ve kronik rahatsızlıkları olanların dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.
Söz konusu havanın diğer canlıları da etkileyeceğini anlatan Tağıl, "Ülkemizde bitki örtüsü geçtiğimiz günlerdeki sıcak hava akımının etkisiyle çok fazla kurudu, bu yanabilirliği daha da arttırdı. Bugünlerde kuzey sektörlü rüzgar sisteminin de etkisindeyiz. Rüzgar ve sıcak bir araya geldiğinde, önlenmesi güç olan yangınlara yol açabilir. Buna yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş de Türkiye'nin eyyam-ı bahurda Arabistan, İran ve Orta Doğu kökenli çok sıcak tropikal hava kütlelerinin taşıdığı ardışık çok sıcak ve bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkilendiğini söyledi.
Bu dönemde yüksek sıcaklıklar yüzünden buharlaşmanın da yüksek olacağı için denize ya da büyük göllere komşu kıyı bölgelerinde nemin de yükseleceğini aktaran Türkeş, bunun insanları ve diğer pek çok canlıyı etkileyebileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Murat Türkeş, şunları söyledi:
"Bir anlamda yerel bir isimlendirme, bir anlamda da hava ve iklim olaylarına ilişkin bir halk takvimi niteliği taşıyan eyyam-ı bahur aylarında, genel olarak yüksek ve aşırı yüksek hava sıcaklıkları yaşanma olasılığı yüksektir. Ancak bazı yıllarda temmuz sonu ağustos başındaki çok sıcak geçmesi beklenen günlerde bile hava sıcaklıkları normallerinin altında gerçekleşebilir. Ne yazık ki özellikle 2 Ağustos Çarşamba gününden başlayarak geçen haftalarda olduğu gibi Türkiye'nin büyük bir bölümü, İç Anadolu'yu da içerecek biçimde batı ve güney yarısındaki illerde yeniden 35-43 santigrat derece arasında değişen yüksek hava sıcaklıklarıyla nitelenen çok sıcak ve kıyı bölgelerinde bunaltıcı ve sıcak hava koşullarıyla karşı karşıya kalacaktır."
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