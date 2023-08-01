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Esenyurt'ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL'lik hilti mi?
İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören izleyenlerin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kanlı baskının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:34Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:37