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Esenyurt'ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL'lik hilti mi?

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan büyük vahşet gören izleyenlerin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürüldü. Dükkanı basan şahıslar ve tekel bayisinde bulunanlar arasında çıkan silahlı kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kanlı baskının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:37
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Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde cumartesi günü yaşanan büyük vahşet gören herkesin kanını dondurdu. Olayda 2 kişi vahşice öldürülürken, kanlı baskınla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari iki zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." bilgisini paylaştı.

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Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özer ve Murat Özer ayrı ayrı inşaat ve inşaat malzemeleri şirketi sahipleriydi.

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Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

Erzen, Özer ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerler ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özer'in oğlu Samet'in tartışmasıyla sekteye uğradı.

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Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

20 YILLIK DOSTLUĞA İLK DARBEYİ HİLTİ VURDU

Samet geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili tekele gelince Mehmet makinanın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı. Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Samet ayağından vuruldu.