Esenyurt’ta tekel bayisine kanlı baskın! Katliamın nedeni 35 bin TL’lik hilti mi?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin aranan firari iki zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." bilgisini paylaştı.