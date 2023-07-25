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Muğla'daki orman yangınının faili yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Muğla’daki orman yangınının faili yakalandı

Son dakika haberi... Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 23 Temmuz’da makilik alanda başlayan yangının faili Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

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