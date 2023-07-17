İstanbul'da FETÖ operasyonu! 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'cü hainleri her fırsatta bulundukları delikte enselemeye devam ediyor. FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden Selman Gülen ve eşi Nur Gülen tutuklandı. Öte yandan Adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve farklı kişilere ait iki pasaport ele geçirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yapılan operasyonda yakalanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, firari Selman Gülen'in yanı sıra bu şüphelinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman ve eşi Nur Gülen nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Bekir ve Mine Öztürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI!
Söz konusu operasyonda Sancaktepe'de örgüt tarafından gaybubet evi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlenmişti. Operasyonda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, firari Selman Gülen'in yanı sıra bu kişinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk gözaltına alınmıştı.
Yakalanan 4 şüphelinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıkları, firari zanlıların örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu belirtilmişti.
Selman Gülen'in halen örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösterdiğine dair bulgular tespit edilmişti.
Adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve farklı kişilere ait iki pasaport ele geçirilmişti.
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