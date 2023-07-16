FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’da araçlı ve uçaklı 15 Temmuz zafer gösterileri düzenlendi!

253 MASUMUN CANINA KIYANLAR, SİZE TAHMİN ETTİĞİNİZDEN ÇOK DAHA YAKIN BİR YERDE YAŞIYOR

New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.