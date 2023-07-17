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Meteorolojiden Marmara ve İstanbul için sıcak hava uyarısı: 3 ila 8 derece...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Meteorolojiden Marmara ve İstanbul için sıcak hava uyarısı: 3 ila 8 derece...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

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