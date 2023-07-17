Interpol tarafından aranıyordu! "Gölge" Guram Chıkhladze İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Küçükçekmece'de yaptığı operasyonda, Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze yakalanarak gözaltına alındı. Chıkhladze'nin Türkiye'den, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.