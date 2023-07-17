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Interpol tarafından aranıyordu! "Gölge" Guram Chıkhladze İstanbul'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Interpol tarafından aranıyordu! Gölge Guram Chıkhladze İstanbul’da yakalandı

INTERPOL tarafından hakkında arama bulunan Janıyev suç örgütünün yöneticilerinden "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

INTERPOL tarafından aranan Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Temmuz'da Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Rusya'da işlediği suçlar sebebiyle arama kararı bulunan Chıkhladze tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Küçükçekmece'de yaptığı operasyonda, Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze yakalanarak gözaltına alındı. Chıkhladze'nin Türkiye'den, Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Guram Chıkladze'nin 2020 yılında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan ve Andrıı MALYI sahte ismi ile Türkiye'de ikamet eden 2016 yılında Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan Janıyev'in ağabeyi Namıq Janıyevin'in liderliğini yaptığı Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

Chıkladze hakkında Rusya'da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. Guram Chıkhladze, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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