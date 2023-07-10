Bursa’da büyük vurgun! Telefonuna virüs bulaştı: Tüm parasını kaybetti

Kasım Özkan, "Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm." ifadelerini kullandı.

28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapıldığını söyleyen Özkan, "Bankayla konuştum. Kendileri bana 'git şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu.