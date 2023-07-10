10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da büyük vurgun! Telefonuna virüs bulaştı: Tüm parasını kaybetti

Bursa’da büyük vurgun! Telefonuna virüs bulaştı: Tüm parasını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Bursa’da büyük vurgun! Telefonuna virüs bulaştı: Tüm parasını kaybetti

Telefon dolandırıcıları, Bursa’da yaşayan Kasım Özkan'ın telefonuna sızdı. Önce banka hesaplarını ele geçirdiler sonra 300 bin TL'sini aldılar. Adına kredi bile çekilen Özkan, evine haciz gelince hayatının şokunu yaşadı. Olayın ardından hemen savcılığa başvuru yapan iki çocuk babasının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi...

Bursa Osmangazi'de yaşayan iki çocuk babası Kasım Özkan, aracını satışa çıkardı. Otomobilin satışı karşılığında aldığı 150 bin TL'yi bankaya yatırdı. Ardından yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı.

Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcıların toplamda 300 bin TL'yi başka bir hesaba aktardığını öğrenen Kasım Özkan, daha ilk şoku atlatamadan evine gelen hacizle karşılaştı.

Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği yanıtı almayınca soluğu savcılıkta aldı. Yetkililerden yardım isteyen mağdur baba, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu.

Tüm hayalleri suya düşen Özkan, başına gelen talihsizlikler üzerine oğluna ; "Soğuk su getir, ne araba geldi, ne para" diyerek su içti.

Her seferinde dolandırılan Özkan, şu açıklamaları yaptı:

"Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kaparo verdik, diğerinde 'kiralayalım' dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bir süre önce otomobilimi model yükseltmek için 150 bin liraya sattım." dedi.

Kasım Özkan, "Aldığım parayı da banka hesabına yatırdım. Daha sonra beğendiğim aracı almak için başka biriyle anlaştım. Parayı kendisine götürmek için akşamında banka hesabımdaki parayı kontrol ettim. Nasıl olduysa banka hesaplarımdan paramın onayım dışında çekildiğini ve üzerine de 150 bin lira kredi kullanıldığını gördüm." ifadelerini kullandı.

28 ayrı işlemle 2 ayrı kişinin hesabına havale işlemi yapıldığını söyleyen Özkan, "Bankayla konuştum. Kendileri bana 'git şikayetçi ol' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." diye konuştu.

Telefon bankacılığı kullananlar dikkat! TELEFON BANKACILIĞI KULLANANLAR DİKKAT!
Telefon dolandırıcılarının akılalmaz yeni yöntemi TELEFON DOLANDIRICILARININ AKILALMAZ YENİ YÖNTEMİ
Yaşlıalar tuzak kuran şebekeye operasyon! YAŞLIALAR TUZAK KURAN ŞEBEKEYE OPERASYON!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA