Telefon dolandırıcılarının akılalmaz yeni yöntemi! Hesabınızda 2 milyon dolar bakiyeniz var

"BU TARZ SALDIRILARA SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRISI DA DENEBİLİYOR"

Dolandırıcılık mesajlarıyla sosyal bir profilleme yapıldığını belirten Prof. Dr. Bilgin Metin, "Telefon dolandırıcılıklarında, link ile ne derece kandırılıp kandırılmadığınıza da bakılabiliyor. Daha sonra bankadan arıyoruz diye arama yapılabiliyor. Bugün bize bir telefon araması geldiği zaman 444'lü numara olduğunu görüp inanmamak lazım. Siber saldırganlar herhangi bir numarayı taklid ederek arama yapabiliyorlar. Gelen mesajlar bizim sosyal direncimizi ölçüyor, bu tarz saldırılara 'sosyal mühendislik' saldırısı deniyor. Bazen de size bu işlem sonucunda minimum şu kadar miktar ödeyebiliyoruz, o yüzden üstünü siz tamamlayın bu parayı geri alın gibi mesajlar da gelebiliyor" diye konuştu.