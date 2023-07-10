Gerçekte 20 yaşında, 40 yaşında gibi gösteriyor! Nedeni herkesi şaşırtıyor: İzah edemiyorum

Cenneter, "Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan. Günlük yaşantımda bacaklarım, ellerim şiş olduğu için zorlanıyorum. Yüzümün görüntüsü beni olumsuz etkiliyor" dedi.