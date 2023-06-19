Yok böyle dolandırıcılık! Telefon bankacılığı kullananlar dikkat: 1 rakam değiştirip hesabını boşalttılar
Bursa’da dolandırıcılar emekli bir adamı hedef aldı. Yöntemleri ise şoke etti. Talihsiz adam, ilk şoku atlatamadan ikinci şoku yaşadı. İşte büyük vurgunun ayrıntıları...
Bilgisi dışında cep telefonunun son 2 numarasını değiştiren dolandırıcılar, mobil bankacılık işlemleri üzerinden onun adına kredi çektiler.
Kızının kendisine ulaşamadığını görünce 10 yıldır kullandığı numarasının kendi rızası dışında değiştirildiğini öğrenen adam banka hesaplarını kontrol edip, işlem yapıldığını anlayınca soluğu Savcılıkta aldı.
Bursa'da oturan 59 yaşındaki Hayrettin Kuralay, 10 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyordu. Şehir dışında oturan kızı ise babası Hayrettin Kuralay'ı telefonla aradığında 'Aradığınız numara kullanılmıyor' mesajı aldı. Bunun üzerine annesini arayan kızları, babasının numarasını değiştirip değiştirmediğini sordu.
O sırada evde olan baba Hayrettin Kuralay "hayır" cevabı verdi. Birkaç denemeden sonra yanındaki eşini arayan Hayrettin Kuralay, eşinin telefonuna baktığında sonu 44 olan numarasının 04 olarak değiştiğini gördü. Hemen operatörün müşteri hizmetlerine bağlanan baba, numarasının son iki rakamının kendi rızası dışında değiştirildiği öğrendi.
Telefondaki mobil banka hesabına giren adam; birinci şoku atlatamadan bu kez de ikinci şoku yaşadı. Kredi hesabından 56 bin lira çekildiğini gören Hayrettin Kuralay durumu savcılığa bildirdi. Mağdur adam hem kendisini dolandıran hem de onayı dışında işlem yapan banka ve GSM operatörünü dava etti.
Herkesin tehdit altında olduğu belirten Hayrettin Kuralay, "Kızım tıp öğrencisi Şehir dışından beni telefonla aradı. Bana ulaşamayınca annesini arıyor. Eşim de bana kızımın ulaşamadığını söyledi. Ben de eşime neden ulaşamadığını, telefonumun yanımda olduğunu söyledim. Daha sonra eşim beni aradı, o da ulaşamadı. Daha sonra ben eşimi aradım. Ekranda sonu 44 olan numaramın 04 olarak değiştiğini gördüm Durumu operatör şirketine bildirdim. Onlar da numaramın kendi rızam dışında değiştiğini söylediler. Hemen banka hesabıma baktım. İşlem görmeyen kredi hesabımdan onayım dışında 56 bin lira kredi çekildiği gördüm. Bunun üzerine durumu banka ve gsm operatör şirketine bildirdim. Ertesi gün siber suçlara gidip bu durumu ifade ettim. Bir güvenlik açığının olduğu aşikar. Bir banka ve operatör şirketi nasıl onayım dışında bir işlem yapabilir? Hem şüpheliler hem de banka ve operatör şirketinden şikayetçi oldum" diye konuştu.
Kuralay'ın avukatı Deniz Sarıkaş ise, "Müvekkilim telefon numarasının değiştirildiği öğreniyor. Durumla ilgili GSM operatörünün, müşteri temsilcisini arıyor ve müşteri hizmetlerindeki çalışan görevli numaranın değiştiğini kabul ediyor. Müvekkilim "nasıl oldu bu?" diye olayın şokunu atlatmaya çalışırken, e devlete girip inceleme yapıyor. Gerçekten de numarasının değiştirildiğini görüyor. Banka hesaplarını kontrol ettiğinde ise 56 bin lira para çekildiğini görüyor. Biz bununla ilgili durumu savcılığa taşıdık" diye konuştu.
Savcılığın talebi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı öğrenildi.
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