Yok böyle dolandırıcılık! Telefon bankacılığı kullananlar dikkat: 1 rakam değiştirip hesabını boşalttılar

Herkesin tehdit altında olduğu belirten Hayrettin Kuralay, "Kızım tıp öğrencisi Şehir dışından beni telefonla aradı. Bana ulaşamayınca annesini arıyor. Eşim de bana kızımın ulaşamadığını söyledi. Ben de eşime neden ulaşamadığını, telefonumun yanımda olduğunu söyledim. Daha sonra eşim beni aradı, o da ulaşamadı. Daha sonra ben eşimi aradım. Ekranda sonu 44 olan numaramın 04 olarak değiştiğini gördüm Durumu operatör şirketine bildirdim. Onlar da numaramın kendi rızam dışında değiştiğini söylediler. Hemen banka hesabıma baktım. İşlem görmeyen kredi hesabımdan onayım dışında 56 bin lira kredi çekildiği gördüm. Bunun üzerine durumu banka ve gsm operatör şirketine bildirdim. Ertesi gün siber suçlara gidip bu durumu ifade ettim. Bir güvenlik açığının olduğu aşikar. Bir banka ve operatör şirketi nasıl onayım dışında bir işlem yapabilir? Hem şüpheliler hem de banka ve operatör şirketinden şikayetçi oldum" diye konuştu.