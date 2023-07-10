Aksiyon filmi değil gerçek! Gaspçı polise silah çekip ateş açtı ama...

BEYOĞLU ASAYİŞ AMİRİ GASPÇILARIN ÜSTÜNE ATLADI

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı.