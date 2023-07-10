Aksiyon filmi değil gerçek! Gaspçı polise silah çekip ateş açtı ama...
Aksiyon filmlerini aratmayan olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Dehşete düşüren o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre "turistlere silah çeken kişi var" ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.
BEYOĞLU ASAYİŞ AMİRİ GASPÇILARIN ÜSTÜNE ATLADI
İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı.
Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı.
Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.
GASPÇI AMİRE ATEŞ AÇTI, TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI
Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
- Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…
- Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
- MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- 10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...
- IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
- Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
- SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?
- Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?