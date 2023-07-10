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Aksiyon filmi değil gerçek! Gaspçı polise silah çekip ateş açtı ama...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Aksiyon filmi değil gerçek! Gaspçı polise silah çekip ateş açtı ama...

Aksiyon filmlerini aratmayan olay geçen gün İstanbul’da meydana geldi. Turistleri hedef alan bir gasp çetesini kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, şüphelilerin üstüne atladı. Gaspçı amire silah çekip ateş etti ancak tutukluk yapınca kaçmaya devam etti. Dehşete düşüren o anlar kameralara yansırken, sokak sokak devam eden kovalamaca sonucu gaspçılar kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da yaşanan olay, geçen Cuma günü saat 15.00 sularında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre "turistlere silah çeken kişi var" ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti.

BEYOĞLU ASAYİŞ AMİRİ GASPÇILARIN ÜSTÜNE ATLADI

İhbar üzerine olay yerine giden Beyoğlu Asayiş Büro Amiri ve ekibi, gaspçıları kıstırdı. O esnada kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, gaspçıların üstüne atladı.

Şüphelilerden biri silahını çekip polis amirine ateş açtı.

Ancak silahın tutukluk yapması üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti.

GASPÇI AMİRE ATEŞ AÇTI, TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

Şüphelilerin peşini bırakmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amiri, sokak sokak kovalayarak iki şahsı kıskıvrak yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve toplamda 14 adet suç kaydı olan Yusuf A. ile Hamza A.'nın ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaspçıların cep telefonundan ise hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıktı.

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