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Togg bataklığa saplanan otomobili böyle kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Togg bataklığa saplanan otomobili böyle kurtardı

İstanbul Arnavutköy’de bataklığa saplanan SUV’un yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü yetişti. Togg’un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı kameraya yansıdı. İşte o anlar…

İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti.

Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti.

TOGG SÜRÜCÜSÜNDEN YARIM

Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı.

Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu.

CİP KURTARILDI

Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı BATAKLIĞA SAPLANAN CİPİ TOGG KURTARDI

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