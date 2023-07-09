Togg bataklığa saplanan otomobili böyle kurtardı

TOGG SÜRÜCÜSÜNDEN YARIM

Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı.

Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu.