Togg bataklığa saplanan otomobili böyle kurtardı
İstanbul Arnavutköy’de bataklığa saplanan SUV’un yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü yetişti. Togg’un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı kameraya yansıdı. İşte o anlar…
İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti.
Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti.
TOGG SÜRÜCÜSÜNDEN YARIM
Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı.
Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu.
CİP KURTARILDI
Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı.
O ANLAR KAMERADA
Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?
- Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıkladı! Kamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak!
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz, KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı...
- Okullar ne zaman açılıyor? MEB son dakika açıkladı! 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi...
- Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ SON DURUM 2023! 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!
- DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte 2023? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDII! ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr