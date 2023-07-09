Kocaeli'de silahlı çatışma! Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise inanılmaz tehdit
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bir evin bahçesinde saklanan genç kızın çantasından da şarjör çıktı. Yakalanan genç kız polise tehditler yağdırdı.
Çantasından şarjör çıkan genç kızdan polise tehditler yağdırdı. İnanılmaz olay dün gece Kocaeli'nde yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavga, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Yaralanan 2 kişi kanlar içinde yerde kalırken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
471/3 Sokak üzerinde yapılan incelemelerde de bir evin bahçesinde saklanan genç kız fark edildi. Yapılan aramada kızın çantasında eklemeli şarjör bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine yakın alanlarda yapılan incelemelerde ise yeşillik alana atılmış başka bir tabanca ele geçirildi. Şarjör ve tabancaların olayda kullanıldığı değerlendiriliyor.
Yakalandıktan sonra polise bağırmaya genç kız, "Bana kelepçe takamazsın, suç işledim mi? Beklemek istemiyorum. İstediğim yaygarayı yaparım" dedi. Sokak üzerinde sürekli hareket halinde olan kız, "Sözde polisiniz. Kadın polis gelsin bana dokunsun hadi. Siz kurnazsanız ben daha kurnazım. 4 yıl okumuşsunuz polis olmuşsun" diye konuşurken, polisin "sen onu dahi olamamışsın" cevabına yönelik ise "Olmak istemedim. Babamın o kadar mal varlığı var ki, cezaevine girsem beni çıkartır" diye konuştu.
Olayın haber verilmesiyle adrese gelen şahsın babası da polise mukavemet gösterdi. Genç kız ve babası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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