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Bakan Mehmet Fatih Kacır'dan Türkmenistan'a TOGG hediyesi! Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a törenle teslim edildi! Direksiyona "alaca" bağlanıp tütsülendi

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Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Bakan Mehmet Fatih Kacır’dan Türkmenistan’a TOGG hediyesi! Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a törenle teslim edildi! Direksiyona alaca bağlanıp tütsülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale’den adını alan iki adet Beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle teslim etti. Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi. Öte yandan, atlı birliklerin gösterisiyle düzenlenen törenlerin geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a da adıyla teşekkür edildi.

Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan'a teslim edilen Togg'un yeni varış noktası Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış törenlerinde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİLDİ

İki ayrı Togg'un geçiş törenine katılması büyük beğeni topladı. Atlı birliklerin gösteriyle düzenlenen törenlerde kortejde düzenlendi. Geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da adıyla teşekkür edildi.

DİREKSİYONUNA "ALACA" BAĞLAYIP, ÜZERLİKLE TÜTSÜLEDİLER

Teslim alınan akıllı cihazlar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve Yününden yapılan "Alaca" isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

AKILLI ŞEHRİN AÇILIŞINDA TOGG TESLİMİ

Teslim töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pamukkale Beyazı renkli Togg araçlarını Türkmenistan'a getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere iki adet Togg otomobilimizi getirdik. Bugün burada, 'akıllı şehir' olarak tasarlanan Arkadağ Şehri'nin açılış töreni var. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."

TOGG TÜM DÜNYADA TAKDİR TOPLAMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Kacır, Azebaycan ve Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Geçiş töreninde de Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da geçiş törenine katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek." İfadelerini kullandı.

Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazırda bulundu.

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