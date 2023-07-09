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Milas’ta korkutan orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Milas’ta korkutan orman yangını!

Muğla’nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında, yangına havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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