Togg listeleri altüst etti! Rakiplerini solladı lider marka oldu
Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli otomobil markası olan Togg, haziran sonu itibarıyla 808 adet T10X satışı gerçekleştirirken, bu sayıyla tüm sınıflardaki elektrikli SUV'ları geride bırakarak pazarda marka lider konumuna geldi.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, haziran sonu itibarıyla 808 adet T10X satışı ile tüm sınıflardaki elektrikli SUV'ları geride bırakarak pazar lideri oldu.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, sadece 2 ayda gerçekleştirdiği satışlarla elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olma başarısını gösterdi.
Togg, mayıs ve haziran aylarında 808 adet T10X'i kullanıcılara teslim ederek elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 28,9'luk payla pazar lideri oldu. T10X, toplam elektrikli SUV pazarında da yüzde 15'lik pazar payı ile haziran sonu itibarıyla liderliğe yerleşti.
TOGG
Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility markası olarak konumlanıyor.
25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding AŞ, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Zorlu Holding AŞ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştiren şirket, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasından sonra yine C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacak.
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