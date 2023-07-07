Togg listeleri altüst etti! Rakiplerini solladı lider marka oldu

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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