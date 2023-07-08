Tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor! 250 yabancı bilim insanı Türkiye’de araştırma yapacak

SOBESOS ANTİK KENTİ'NDE ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLIYOR

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yer alan Sobesos Antik Kenti'nde de uzun süre ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlanacak. Denizli Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda ise restorasyon ağırlıklı çalışmalara 2023'ün ikinci yarısında da devam edilecek.

Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da başlatılan ve 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla devam edecek. Türkiye'nin birçok antik kentindeki kazı çalışmalarının yanı sıra kentlerin ayağa kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülecek.