Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyon alev alev yandı!
Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyon alev alev yandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'da yaşanan olay, Şıhlar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen park halindeki saman yüklü kamyondan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, rüzgarında etkisi ile dorsede başlayan yangın kısa sürede kamyonun sardı.
Bir anda alevlere teslim olan kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
- 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?
- Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?
- 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro ışığı yandı! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Başvuru tarihi, şartları...
- Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....
- Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! 3 bardak suya...
- Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1 ayda 56 kiloya düştü! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! Tek formülü...
- POMEM 2023 sınavları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? POMEM parkur ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?