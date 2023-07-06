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15 Temmuz’da şehit düşmüştü! Sevda Güngör’ün ailesi yürek yaktı: Kızımla odasında buluşuyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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15 Temmuz’da şehit düşmüştü! Sevda Güngör’ün ailesi yürek yaktı: Kızımla odasında buluşuyoruz

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı’nda polis memuru Sevda Güngör şehit düştü. Şehit Güngör’ün Adana’da yaşayan ailesi, evlerinin bir odasını kızlarının fotoğraflarıyla süsleyip müzeye çevirdi. FETÖ’cüler için “Güneş yüzü görmesinler” diyen aile kızlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi üzerine sokağa çıkan vatandaşların engellediği hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı'nda şehadet şerbetini içen polis memuru Sevda Güngör'ün ailesi duygu ve düşüncelerini anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Yavrularını kaybetmelerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Nural Güngör, "Sevda'sız 7 yıl nasıl geçti? Gelin bir de de bize sorun. Acımız gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Kızımın katilleri güneş yüzü görmesin inşallah" dedi.

ODAYI MÜZEYE ÇEVİRDİLER

Hain darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Sevda Güngör, en büyük hayalini gerçekleştirerek polis olmuştu. Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Şehadet şerbetini içen Sevda Güngör, memleketi Adana'nın Karaisalı ilçesinde toprağa verildi. Geçen 7 yıl içinde ailenin acısı biran bile azalmadı.

Sevda Güngör'ün annesi Nural ve babası Mehmet Güngör evlerinin oturma odasını adeta müzeye çevirdi. Odanın her yerini kızlarının fotoğraflarıyla donatan acılı anne-baba, "Yavrumun fotoğraflarını görünce yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Sevda'yla bu odada buluşuyoruz" dedi.

"GELİNLİĞİYLE GÖRMEK NASİP OLMADI"

Darbe girişiminin yıl dönümünün hiç gelmesini istemediğini söyleyen anne Nural Güngör, "Sevda'm evlenip anne olmak istiyordu. Bir gün bana 'Anne, evlenmeyi düşünüyorum, seni arkadaşımla tanıştıracağım' diye müjde vermişti. Ama yavrumu gelinliğiyle görmek nasip olmadı. Kızım, 26 yaşında şehit oldu. 15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 7 yıl geçmiş… Nasıl geçtiğini bir de bana sorun? Aynı acı, değişen bir şey yok. Benim boncuk gibi çocuğum gitti. Kızımın katilleri güneş yüzü görmesin inşallah" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ÖZLÜYORUM"

Acılı baba Mehmet Güngör'se: "Zaman çok hızlı geçiyor, 7 yıl olmuş… Yavrumu gün geçtikçe daha çok özlüyorum. Gönül istiyor ki kızımın katillerini teker teker idam edilsin" dedi.

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