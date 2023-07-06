15 Temmuz’da şehit düşmüştü! Sevda Güngör’ün ailesi yürek yaktı: Kızımla odasında buluşuyoruz

"GELİNLİĞİYLE GÖRMEK NASİP OLMADI"

Darbe girişiminin yıl dönümünün hiç gelmesini istemediğini söyleyen anne Nural Güngör, "Sevda'm evlenip anne olmak istiyordu. Bir gün bana 'Anne, evlenmeyi düşünüyorum, seni arkadaşımla tanıştıracağım' diye müjde vermişti. Ama yavrumu gelinliğiyle görmek nasip olmadı. Kızım, 26 yaşında şehit oldu. 15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 7 yıl geçmiş… Nasıl geçtiğini bir de bana sorun? Aynı acı, değişen bir şey yok. Benim boncuk gibi çocuğum gitti. Kızımın katilleri güneş yüzü görmesin inşallah" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ÖZLÜYORUM"

Acılı baba Mehmet Güngör'se: "Zaman çok hızlı geçiyor, 7 yıl olmuş… Yavrumu gün geçtikçe daha çok özlüyorum. Gönül istiyor ki kızımın katillerini teker teker idam edilsin" dedi.