GÜNEŞ SİRİUS KAVUŞUMU 2023 | Güneş Sirius kavuşumu ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 6 Temmuz yılın en şanslı günü neler yapılır?
"Güneş Sirius kavuşumu ne zaman dilek dilenir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yılda bir kez gerçekleşen gök olayı hakkında detaylar merak konusu oldu. Bu önemli gün kadim medeniyetlerde şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir. Astroloji ile ilgilenenler, Sirius Güneş kavuşumu saat kaçta başlıyor ve bitiyor? sorusunu da gündmee getirdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşen gök olayı hakkında detaylar merak konusu oldu. Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius güneş kavuşumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, "6 Temmuz 2023 Sirius Güneş kavuşumu neler yapılır, dilek ne zaman dilenir?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte, haberin detayları…
SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA?
Sirius Güneş kavuşumu 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak en önemli günün 6 Temmuz olduğu belirtiliyor. Bugünün her anının değerlendirilmesi gerektiği tavsiye ediliyor.
Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.
Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius ile güneş bir araya geliyor. Aslında bu durum Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelmesini ifade ediyor.
SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR?
"Sirius Güneş Kavuşumu" terimi, Sirius yıldızının Güneş ile aynı gökyüzünde veya birbirlerine yakın bir konumda göründüğü bir olayı ifade eder. Bu durum, Sirius'un Güneş'e gökyüzünde doğrudan karşı konumda bulunduğu anlamına gelir.
Sirius, bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece gökyüzünün en parlak yıldızıdır ve Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alır. Türkçe'de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius, -1,47 olan görünür kadiri bakımından, görünür kadiri olarak kendine en yakın olan Canopus'a oranla iki kat daha parlaktır.
Güneş'in yanı sıra Sirius da kendi hareketini sürdürür ve gökyüzünde yıllık hareketler yapar. Bu nedenle, belirli bir zaman aralığında Sirius ve Güneş, gökyüzünde aynı bölgede veya yakın bir konumda buluşabilirler.
Sirius Güneş Kavuşumu, genellikle Sirius'un sabah veya akşam saatlerinde, yani Güneş'in doğuşundan hemen önce veya batışından hemen sonra görüldüğü bir durumdur. Bu durumda, Sirius ve Güneş genellikle aynı gökyüzü bölgesinde belirgin bir şekilde yer alırlar ve parlaklık açısından etkileyici bir manzara sunarlar.
Sirius Güneş kavuşumu astrolojide en şanslı gün anlamına geliyor. Pek çok medeniyet yüz yıllardır yılda bir defa gerçekleşen bu önemli günü kendine özel gelenek ve etkinliklerle geçiriyor.
KURAN-I KERİM'DE SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI
Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak kabul ediliyor.
Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı'ndadır.
Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.
Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir.
53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:
"ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur."
Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt 'Asena' olarak yer alır.
SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMUNDA NE YAPILMALI?
Sirius yıldızı mitolojik olarak "Demir Kazık" olarak kabul görür. Yani evrenin direği, gökyüzünün kapısı, tutucusu, dayanağı, desteği olduğu ifade edilir.
Bu önemli günde ağızdan çıkan sözlere, akıldan geçen şeylere dikkat edilmesi gerekir.
Sirius Güneş buluşmasında gökyüzü ve yeryüzü arasında yüzlerce ahtapotun kollarıyla açılmış bir enerji kanalı oluştuğu düşünülüyor.
Bugünde tutulan dileklerin bire yüz alınacağı; denilenin düşünülenin niyet edilenin yaşanacağı umut ediliyor. Bu nedenle bu yoğun enerji akışını kişinin kendisi için ve bütünün hayrına, en güzel, en iyi, en yüce, en olumlu şekilde kullanması ve yüce Yaradana en güzel duaları etmesi tavsiye ediliyor.
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