Zigana Tüneli hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık: Dağın çilesi bitti
Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Zigana Tünelinin açılmasının ardından dev projeyi merak eden vatandaşlar çevre illerden gelerek tünelden geçti.
Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.
Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan yeni Zigana Tünelini merak eden vatandaşlar çevre illerden gelerek tünelden geçti. Dağ yolunun çok yorucu ve zorluklarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar tünel ile birlikte dağ çilesinin bittiğini söyledi. Bazı vatandaşlar da tünel önünde durarak hatıra fotoğrafı çekti.
"DAĞIN ÇİLESİ BİTTİ"
Araklı'dan Zigana Tünelini kullanmak için gelen Şükrü Ateş, "Araklı'dan sırf Zigana Tünelini kullanmak ve ziyaret etmek için geldik. Açıldığı gün zamanımız yoktu gelemedik, bugün zamanımız olur olmaz geldik geçtik şimdi de dönüyoruz. Çok güzel harika eskiden Zigana'yı bir günde dolanıyorduk Torul'a iniyorduk şimdi Araklı'dan buraya 1 saatte geldik. Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası. Dağın çilesi bitti" dedi.
"DAĞ VİRAJLI VE UZUNDU, TÜNELİN AÇILMASI ÇOK İYİ OLDU"
Bayburt'tan Trabzon'a giden ve Zigana Tünelini ilk kez kullanacak olan Fethi Karadağ, "Bayburt'tan Trabzon'a gidiyorum. Şu anda nasip olursa ilk geçişimiz olacak tabi dağ hem virajlı ve uzundu. Hava şartları da sis olduğu zaman baya bizi rahatsız ediyordu. Nasip olursa şu anda ilk seferimizi yapacağız. Takip ettiğimize göre baya bir rahat olacak bizim için. Geçip göreceğiz artık. Dağda manzarayı yaşamak isteyen yan yoldan girip yine aynı heyecanı yaşar ama ağır taşıtlar ve işi acele olanlar açısından bu tünelin açılması çok iyi oldu" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi? 2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli?
- YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI! 2023 asgari ücret ara zam ne yapılacak mı? Temmuz'da brüt net ücret kaç TL olur? Yüzde 25-30-35 FORMÜLÜ!
- AKARYAKITA ART ARDA İNDİRİM SON DAKİKA! Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişecek! 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi! İstanbul, İzmir, Ankara...
- Yıllar sonra ilk kez! Meteoroloji raporu çıkardı! Mayıs'ta 22 kent için her şey değişecek: 11 derece birden...
- ATA AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023! Final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Akademik takvim ve tarih bilgisi...www.ataaof.edu.tr
- Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir?
- Hıdırellez nedir, ne zaman, hangi gün? 2023 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İslam'da var mı? Ritüelleri
- A101 güncel aktüel katalog listesi! 4 Mayıs bugün Perşembe A101'e neler gelecek? Aylık 2.166 TL'lik taksitle Benzinli Moped yerini aldı!
- Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 4-5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı
- Çanakkale'de son dakika deprem! 4 Mayıs Çanakkale Eceabat deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ 2023 son depremler listesi
- TTK 2023 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU | Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alacak! Başvuru şartları neler?
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?