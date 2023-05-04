Zigana Tüneli hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık: Dağın çilesi bitti

"DAĞ VİRAJLI VE UZUNDU, TÜNELİN AÇILMASI ÇOK İYİ OLDU"

Bayburt'tan Trabzon'a giden ve Zigana Tünelini ilk kez kullanacak olan Fethi Karadağ, "Bayburt'tan Trabzon'a gidiyorum. Şu anda nasip olursa ilk geçişimiz olacak tabi dağ hem virajlı ve uzundu. Hava şartları da sis olduğu zaman baya bizi rahatsız ediyordu. Nasip olursa şu anda ilk seferimizi yapacağız. Takip ettiğimize göre baya bir rahat olacak bizim için. Geçip göreceğiz artık. Dağda manzarayı yaşamak isteyen yan yoldan girip yine aynı heyecanı yaşar ama ağır taşıtlar ve işi acele olanlar açısından bu tünelin açılması çok iyi oldu" diye konuştu.

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