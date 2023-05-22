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Yeni Zigana Tüneli yoğun ilgi gördü! 3 haftada 100 binin üzerinde araç yararlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Yeni Zigana Tüneli yoğun ilgi gördü! 3 haftada 100 binin üzerinde araç yararlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 3 Mayıs’ta vatandaşın hizmetine açıklan Yeni Zigana Tüneli’nin açılmasının ardından tünelin yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın tünelden yararlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu 3 Mayıs'ta hizmete sunulan Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasının ardından geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın tüneli kullandığını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs'ta açılışı törenle yapılan yeni Zigana Tüneli'nde beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri ile gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

3 HAFTADA 100 BİN ARAÇ TÜNELİ KULLANDI!

Bakan Karaismailoğlu,"Zigana tüneli 3 Mayısta açarak hizmete sunduk. 3 Mayıs'tan itibaren 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde araç Zigana tünelini kullanmıştır. Özellikle Bayburtlular, Gümüşhaneliler ve Trabzonlular yoğun bir şekilde kullanmaktadır. İnşallah bu yüzyıllar boyu bölgemize, ülkemize hizmet edecek bu projemiz çok büyük hayırlara vesile olacaktır" dedi.

"KOALİSYONLAR DÖNEMİNDE BOLU TÜNELİ 17 YILDA TAMAMLANAMAMIŞTI"

Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, SalarhaTüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu "İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergâha adeta bir mühür vurduk. Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli 17 yılda tamamlanamamıştı. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti döneminde bitti. Şimdi ise 14 bin 500 metre uzunluğu ile Bolu'nun 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada. Ayrıca yine 3 Mayıs'ta, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 km uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttik. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve millî kaynaklar kullandık.

Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergâhta, 14,5 km uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ 'TÜRKİYE YÜZYILI' İÇİN YENİDEN LİDERİMİZ ERDOĞAN DİYECEK"

Bakan Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen desteğin daha da çok artacağını ifade ederek "Milletimiz bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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