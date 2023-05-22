Yeni Zigana Tüneli yoğun ilgi gördü! 3 haftada 100 binin üzerinde araç yararlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 3 Mayıs’ta vatandaşın hizmetine açıklan Yeni Zigana Tüneli’nin açılmasının ardından tünelin yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın tünelden yararlandığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu 3 Mayıs'ta hizmete sunulan Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasının ardından geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın tüneli kullandığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs'ta açılışı törenle yapılan yeni Zigana Tüneli'nde beraberindeki AK Parti Trabzon Milletvekilleri ile gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.
3 HAFTADA 100 BİN ARAÇ TÜNELİ KULLANDI!
Bakan Karaismailoğlu,"Zigana tüneli 3 Mayısta açarak hizmete sunduk. 3 Mayıs'tan itibaren 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde araç Zigana tünelini kullanmıştır. Özellikle Bayburtlular, Gümüşhaneliler ve Trabzonlular yoğun bir şekilde kullanmaktadır. İnşallah bu yüzyıllar boyu bölgemize, ülkemize hizmet edecek bu projemiz çok büyük hayırlara vesile olacaktır" dedi.
"KOALİSYONLAR DÖNEMİNDE BOLU TÜNELİ 17 YILDA TAMAMLANAMAMIŞTI"
Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, SalarhaTüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu "İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergâha adeta bir mühür vurduk. Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli 17 yılda tamamlanamamıştı. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti döneminde bitti. Şimdi ise 14 bin 500 metre uzunluğu ile Bolu'nun 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada. Ayrıca yine 3 Mayıs'ta, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 km uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttik. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve millî kaynaklar kullandık.
Zigana Tüneli'ni, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergâhta, 14,5 km uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettik. Zigana Tüneli trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışını sağlayacak, uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak" diye konuştu.
"MİLLETİMİZ 'TÜRKİYE YÜZYILI' İÇİN YENİDEN LİDERİMİZ ERDOĞAN DİYECEK"
Bakan Adil Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen desteğin daha da çok artacağını ifade ederek "Milletimiz bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
- AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?
- POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
- Canan Karatay 'en güçlüsü' diyerek açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle söküp atıyor! Her sabah kaşık kaşık...
- AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ne zaman yatacak 2023? Ne kadar, kaç TL verilecek? YSK ilk tur ve 2.tur seçim görevlisi ücretleri...
- Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...