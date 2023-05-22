Yeni Zigana Tüneli yoğun ilgi gördü! 3 haftada 100 binin üzerinde araç yararlandı

"KOALİSYONLAR DÖNEMİNDE BOLU TÜNELİ 17 YILDA TAMAMLANAMAMIŞTI"

Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, SalarhaTüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel Tüneli gibi nicesini tamamlayarak hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu "İşte Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Zigana Tüneli ile iki asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergâha adeta bir mühür vurduk. Koalisyonlar döneminde 3 bin 140 metre uzunluğundaki Bolu Tüneli 17 yılda tamamlanamamıştı. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti döneminde bitti. Şimdi ise 14 bin 500 metre uzunluğu ile Bolu'nun 5 katı uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni 5 yılda bitirip hizmete açtık. İşte iki irade ve siyaset arasındaki fark burada. Ayrıca yine 3 Mayıs'ta, Maçka'dan başlayıp Zigana Tüneli girişine kadar uzanan ve mevcutta tek yol olarak hizmet veren 17 km uzunluğundaki Maçka-Karahava Yolu'nu da bölünmüş yol standardına yükselttik. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biridir. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve millî kaynaklar kullandık.